Papa Francesco e il messaggio di pace

Adalberto Migliorati

Continua a levarsi la voce del Pontefice in un mondo che sembra sempre più affidarsi alle guerre come meccanismo di ridisegno degli equilibri

Il continuo messaggio di pace di Papa Francesco e della Chiesa cattolica, in un mondo che sembra sempre più affidarsi alle guerre come meccanismo di ridisegno degli equilibri mondiali, è costantemente disatteso. Che risultati concreti può ottenere il persistere nel rinnovarlo? Non finisce per condannare alla irrilevanza operativa chi lo promuove? Di più, etichettarlo come una entità che parla, ma tanto il mondo non la ascolta se non quando serve usarla per legittimare comportamenti certificati?