Orban vs Tusk: la battaglia per il futuro dell'Ue e la politica estera

Il premier ungherese è volato a Tblisi per festeggiare la vittoria dei filorussi; il primo ministro polacco è un europeista convinto e forte sostenitore dell’Ucraina

4 ' di lettura

Viktor Orban e Donald Tusk - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ulteriore provocazione di Viktor Orban all’Ue. Si è prima affrettato a salutare la vittoria «schiacciante» di Sogno georgiano, poi ha raggiunto Tbilisi per congratulare il premier Irakli Kobakhidze per l’affermazione alle elezioni parlamentari della forza politica filorussa. Una visita senza alcun mandato, definita giustamente da Bruxelles come bilaterale, in ciò per nulla diversa da quelle a Putin e Xi Jinping all’inizio del semestre ungherese. Migliaia in piazza a Tbilisi contro il risultato d