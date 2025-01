Meloni, opposizione in crisi: i numeri non bastano più

La premier avvantaggiata da molte circostanze, compresa l’inconsistenza della coalizione politica che per definizione dovrebbe procurarle guai e che invece sembra farle da sponda

3 ' di lettura

Giorgia Meloni - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Se fosse vero quanto sostenevano gli antichi greci, e cioè che «gli dei fanno impazzire coloro che vogliono perdere», dovremmo concludere che la Meloni, al contrario, ha qualche santo in paradiso. Come avrebbe potuto, diversamente, divenire «The must powerful person in Europe» (la persona più potente in Europa, parola del quotidiano statunitense «Politico») una borgatara della Garbatella, una semplice militante del Msi, insomma un underdog? Può essere una tenace, capace e - lo vogliamo ammettere