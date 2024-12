Nuova era per il Movimento 5 Stelle: addio al campo largo

Da adesso in poi sarà Conte a dettare la linea: l’identità del nuovo movimento ricorda quella de La France Insoumise di Melenchon

Beppe Grillo e Giuseppe Conte durante un evento a Roma del novembre del 2023 - Foto Ansa/Riccardo Antimiani © www.giornaledibrescia.it

Senza ricorrere a metafore psicanalitiche, si può dire che, con la seconda votazione dei militanti ancora più deludente per Beppe Grillo e ancora più favorevole a Giuseppe Conte, il Movimento Cinque Stelle inaugura una vera seconda fase della sua breve ma intensa esistenza politica. Anche se Grillo dovesse ricorrere alle aule di tribunale per vedere riconosciuta la leadership che i militanti gli hanno negato, sta di fatto che da adesso in poi sarà Conte a dare la linea e a guidare il movimento,