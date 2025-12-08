Nel Regno Unito è stato l’anno dei nodi irrisolti per l’economia

Dicembre mese di bilanci: com’è stato il 2025 per Londra

3 ' di lettura

Il primo ministro Keir Starmer - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Per ogni governo il mese di dicembre è mese di bilanci di quanto fatto durante l’anno; in Italia come nel Regno Unito. Da molti punti di vista per Londra il 2025 non è stato esaltante. L’economia del Paese ha mostrato una modesta crescita del Pil, tra l’1,3 e l’1,5%, dopo una crescita più forte nel primo semestre, trainata dalla spesa pubblica. Ciò si è legato all’aumento dell’inflazione, inizialmente attesa al 2%, ma che ha raggiunto il 3,8% in ottobre, pur essendo previsto un suo calo al 3% ne