Migranti: politiche chiare, non scontri e déjà-vu

In questi giorni assistiamo a una nuova puntata della tenzone tra politica e magistratura. Sul tema migranti urgono politiche efficaci di livello europeo

Sembra di ritrovarsi in una sorta di bolla senza tempo. In questi giorni assistiamo ad una nuova puntata dell’interminabile, quarantennale (almeno, nella sua fase più acuta) tenzone tra politica (pezzi di sistema politico) e magistratura (settori di magistratura). Una vicenda che non sorprende nessuno: è una sorta di déjà vu permanente, solo si radicalizza sempre più. Anm, non decidiamo in base alle necessità del governo Odora di interminabile, uggiosa, scontata campagna elettorale. Che peraltro