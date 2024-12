Meloni supera la prova di affidabilità

Dopo due anni, è tempo di bilanci. Accolta con diffidenza dalle cancellerie europee, la premier ha saputo accreditarsi lungo due linee non scontate: l’atlantismo e l’europeismo senza ambiguità

Il 22 ottobre 2022, sull’onda della vittoria elettorale del suo partito e della coalizione che lei capeggia, Giorgia Meloni ha inaugurato l’attività del suo governo, il primo nella storia della Repubblica, guidato da una donna e da una donna di quella destra che fino a metà degli anni ’90 era estromessa dall’«arco costituzionale», come si diceva allora, e da qualunque maggioranza (se su eccettua quella che sorreggeva il governo Tambroni, finito male e in fretta). Dunque un doppio record per ques