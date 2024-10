Medioriente, le nuove dinamiche dodici mesi dopo

La storia insegna che giocare con le confessioni è pericoloso: la soluzione sarebbe la concessione di uno Stato libero e indipendente per la Palestina

4 ' di lettura

Il 7 ottobre 2024 è il primo anniversario degli attacchi di Hamas - Foto Ansa/Epa/Abir Sultan

La via che porta alla Grande Moschea Khomeini è dedicata a Qasem Soleimani, il martire vivente, leggendario generale dei Guardiani della Rivoluzione, ucciso in un raid statunitense il 3 gennaio 2020. È qui che qualche giorno fa la Guida Suprema, l’Ayatollah Khamenei, ha celebrato i riti funebri del martire dei martiri, Hassan Nasrallah, Segretario Generale del Partito di Dio. Un sermone in parte pronunciato in arabo, con il quale ha definito l’operazione di Hamas una mossa giusta, logica e legal