La manovra del governo Meloni: seria, ma poco ambiziosa
Un limite dovuto in parte alle regole europee del Patto di stabilità, che pongono limiti alla crescita annua della spesa pubblica primaria
Palazzo Chigi, sede del governo italiano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Seria, nel complesso, ma poco ambiziosa: così può essere definita la manovra finanziaria di quest’anno. La serietà è la prima caratteristica rimarcata dalla stessa premier Meloni, con riferimento in primis alla tenuta dei conti pubblici. In realtà, come risulta dal Documento programmatico di bilancio, il deficit pubblico sul Pil potrebbe scendere al 3% già quest’anno, ciò che consentirà all’Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo dell’Ue. Il miglioramento dei saldi di bilancio h
