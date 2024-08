M5s, punto di svolta tra Grillo e Conte

Partito in grande sofferenza: si tratta delle doglie di un nuovo parto o dello spasmo di un corpo in consunzione? Forse entrambe le cose

Giuseppe Conte e Beppe Grillo - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il partito di Conte è in grande sofferenza. Vedremo presto se si tratta delle doglie di un nuovo parto o dello spasmo di un corpo in consunzione. Non è la prima volta che il movimento di Grillo si ritrova in ginocchio. La prima volta è stato quando uno dei dioscuri del Movimento, Luigi Di Maio, ha rotto col partito, portandosi dietro una sessantina tra deputati e senatori. Una Costituente per la svolta del Movimento 5 Stelle È cominciata allora la stagione dell’avvocato di Volturara Appula, un n