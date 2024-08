M5s al bivio: i rischi di una rifondazione pentastellata

Scontro tra Grillo e Conte: gli scenari in caso di scissione o riappacificazione

Pare vicina la rottura tra Grillo e Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Ipentastellati affrontano la prova più difficile della loro esistenza. Ormai il Movimento si avvia quasi a diventare maggiorenne, perché – nonostante alcune forme associative precedenti, i Meetup – si può dire che la nascita politica (non come partito, che è successiva) ha avuto luogo il 14 giugno 2007, a Bologna, in occasione del «V-Day». Di fatto, quelli che una volta chiamavamo «grillini» hanno avuto tre fasi: 1) la preparazione all’approdo in Parlamento e l’ingresso alle Camere nel 2013; 2)