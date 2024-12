Luce di lampadina, scintilla di diamante

Le zebre a pois sono quelle rare persone che fanno la cosa giusta anche quando è la meno prevedibile, pure quando è controintuitiva, persino se sembra antieconomica. La fanno perché, semplicemente, è ciò che va fatto

2 ' di lettura

Diamanti - Foto/Unsplash

Alessandro Cruto nasce nel 1847, lo stesso anno dello scienziato Galileo Ferraris e di Thomas Alva Edison. Alessandro vede la luce a Piossasco, alle porte di Torino, in quegli anni in odore di diventare capitale del futuro Regno d’Italia. Alessandro è mastro carpentiere, come il padre, ma i suoi interessi lo spingono a seguire le lezioni a quello che poi diventerà il Politecnico e non perde nessuna conferenza che si tenga in un posto per lui raggiungibile. La scienza è la sua passione e il suo o