L’ostinazione di Biden tra gaffe e senilità

Mario Del Pero

Presidenziali Usa: l’imbarazzo crescente dei democratici

3 ' di lettura

Il presidente Usa Biden al vertice Nato - Foto Ansa/Epa Jim Lo Scalzo © www.giornaledibrescia.it

È stata la prima conferenza stampa in cui Biden ha dialogato liberamente con i giornalisti da quella successiva al suo incontro con Xi Jinping in California del novembre scorso. Dai tempi del secondo mandato di Reagan, un presidente non interagiva meno con la stampa. In questi tre anni e mezzo, le conferenze stampa e le interviste di Biden sono state circa un terzo di quelle di Trump e un quarto di quelle di Obama. E come sa bene chi quelle conferenze stampa le segue, da tempo – da ben prima del