L’Occidente è in bilico: declino o speranza?

Da Splenger a Rampini, passando per Todd: effetti e riflessioni su un’Europa in crisi, con un nuovo tramonto all’orizzonte

3 ' di lettura

Le bandiere di alcuni Paesi dell'Unione europea - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Mai come oggi si è tornati a parlare di tramonto dell’Occidente. Viene alla mente il saggio del 1918 di Oswald Spengler, con cui l’autore scatenava una controversia nella quale intervenivano i maggiori protagonisti dell’intelligencija del tempo, da Thomas Mann a Robert Musil, da Friedrich Meineke a Benedetto Croce. L’Europa non è più al centro del mondo e sconta una egemonia in declino a tutti i livelli – culturale, politico, militare, economico – dovuta allo sviluppo di una fase discendente di