L’Intelligenza artificiale minaccia il sogno di internet

Siamo di fronte, con ogni probabilità, al crollo della Torre di Babele. E la più larga delle crepe si sta aprendo tra gli Stati Uniti del duo Trump-Musk e l’Unione Europea

4 ' di lettura

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cosa ci attende dopo il crollo della Torre di Babele? Se lo chiede in un saggio fresco di stampa Paolo Benanti, teologo che quest’anno ha unito il ruolo di consulente di papa Francesco a quello di presidente della commissione per l’Intelligenza artificiale voluta dal Governo e di unico italiano a far parte della commissione dell’Onu sull’AI. Ma davvero siamo di fronte – come dice il titolo – a «Il crollo di Babele»? Probabilmente sì, e proprio in questi mesi si registrano i segnali più vistosi.