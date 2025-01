L’industria italiana ha bisogno di un cambio di rotta economico

La tregua in Medio Oriente, l’inizio della nuova presidenza americana e le tensioni geopolitiche globali: come lo scenario mondiale impatta l’economia del Paese

4 ' di lettura

Euro e dollari - Foto Unsplash

Il 20 gennaio 2025 sarà ricordato per una tregua poi sfociante, seppur in un cammino irto di difficoltà, in una futura pace in Medio Oriente oppure per l’ennesimo tentativo fallito? Sarà questo stesso giorno rievocato come l’inizio di una presidenza americana che, pur all’interno di un percorso imprevedibile ed incerto, potrà garantire una pace nel mondo intero? Il giorno del giuramento di Trump: primi ordini su migranti e TikTok E ancora: la nuova Amministrazione garantirà relazioni soddisfacen