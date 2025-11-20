Lavoro minorile, guerre e clima: i diritti negati dei bambini

Dall’Asia all’Africa, milioni di minori subiscono lavoro forzato, guerre e crisi climatica: la Giornata mondiale ricorda i diritti ancora negati

3 ' di lettura

Un gruppo di bambini mentre gioca a calcio - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Se esigiamo beni di consumo a basso costo, dobbiamo sapere che c’è chi paga per noi. Nelle fabbriche tessili di Bangladesh, Cambogia e Vietnam, tantissimi minori lavorano per 4 euro al giorno, con turni estenuanti e situazioni igienico-sanitarie precarie. Nelle concerie di India e Brasile, l’esposizione alle esalazioni dei prodotti tossici è una costante. Solitamente di mezzo ci sono le multinazionali che appaltano il lavoro e ditte locali le quali a loro volta lo subappaltano a ditte più piccol