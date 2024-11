La vittoria si gioca su margini e defezioni

I sondaggi sembrano indicare un testa a testa che sarà risolto da alcune migliaia di voti in pochissimi stati decisivi, i famosi «swing states»

4 ' di lettura

Secondo i sondaggi l'esito del voto in America si giocherà su una manciata di voti di differenza - Foto unsplash.com

Cominceranno ad arrivare nella notte italiana tra martedì e mercoledì i primi responsi di queste cruciali elezioni statunitensi. Quasi sicuramente dovremmo attendere però molte ore, o forse addirittura dei giorni, per avere i risultati definitivi. E se questi - come lasciano presagire quasi tutti i sondaggi - dovessero vedere la vittoria di misura di una parte o dell’altra, è probabile se non certo che quella sconfitta chieda dei (legittimi) riconteggi, avvii di azioni legali e, qualora fosse Tr