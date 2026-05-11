La scienza della longevità potrebbe cambiare il modo in cui invecchiamo

La scienza della longevità è spesso circondata da promesse esagerate, prodotti discutibili e investimenti miliardari. Le cliniche della longevità - o, con un nome più seduttivo, le «longevity suite» - si moltiplicano ovunque, spesso con finalità prevalentemente commerciali . Eppure, dietro gli evidenti interessi economici, sta emergendo una linea di ricerca che potrebbe davvero cambiare il modo in cui viviamo e invecchiamo: il ringiovanimento cellulare .

Tutto parte da una domanda apparentemente semplice: perché nasciamo giovani? A livello cellulare, la questione è tutt’altro che ovvia. Le cellule da cui nasce un embrione sono già «vecchie»: gli ovociti (da cui derivano gli ovuli) sono presenti fin dalla nascita della donna e anche lo spermatozoo porta con sé alcune tracce dell’età del padre. Eppure, nelle prime settimane di sviluppo accade qualcosa di straordinario . Le cellule dell’embrione riescono a cancellare i segni dell’invecchiamento e a tornare a uno stato di grande plasticità e giovinezza biologica. Questo processo, compreso solo negli ultimi anni, viene definito «ringiovanimento naturale» e suggerisce una verità sorprendente: non nasciamo giovani, ma torniamo a esserlo.

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Molti scienziati ritengono che comprendere e controllare questo meccanismo possa aprire la strada a una nuova medicina. Invece di trattare una malattia alla volta - ipertensione arteriosa, diabete mellito, demenza - si potrebbe intervenire su uno dei terreni comuni che favoriscono molte malattie legate all’età: l’invecchiamento cellulare stesso.

Negli ultimi vent’anni, i progressi sono stati notevoli. In laboratorio, cellule della pelle di persone molto anziane sono state riportate a uno stato giovanile. Nei topi, i ricercatori sono riusciti a migliorare alcuni segni dell’invecchiamento: il pelo è tornato più scuro, i muscoli sono diventati più forti, la vitalità è aumentata.

L’invecchiamento non dipende solo dai danni al Dna. Con il tempo si altera anche il sistema che regola l’attività dei geni, stabilendo quando devono accendersi e quando devono spegnersi. Quando queste istruzioni diventano meno precise, le cellule lavorano peggio.

Una svolta è arrivata con i cosiddetti fattori di Yamanaka, scoperti dal ricercatore giapponese Shinya Yamanaka: una combinazione di geni capace di riportare cellule adulte a uno stato simile a quello embrionale. Ma usare questa tecnica in modo completo può essere pericoloso, perché aumenta il rischio di tumori. Per questo oggi si studia una strada più prudente: la riprogrammazione epigenetica parziale. L’obiettivo è ringiovanire le cellule senza cancellare la loro identità. Nei topi ha dato risultati promettenti.

Oggi diverse aziende biotech stanno cercando di trasformare queste scoperte in terapie concrete. L’obiettivo è sviluppare trattamenti in grado di ringiovanire specifici organi - come cuore, reni e cervello - ritardando così l’insorgenza delle malattie legate all’età.

Queste ricerche hanno portato ai primi studi clinici sull’uomo, segnando un passaggio cruciale: per la prima volta, il ringiovanimento cellulare viene testato come possibile terapia, in particolare in alcune malattie oculari come il glaucoma.

Le incognite, però, restano molte. I rischi, in particolare quello di sviluppare tumori, non sono trascurabili. Inoltre, una cosa è ringiovanire cellule o singoli tessuti, un’altra, molto più complessa, è intervenire sull’intero organismo.

Alla fine, tra tutte le promesse futuristiche, emerge una verità semplice e condivisa: gli unici metodi scientificamente provati per vivere più a lungo restano quelli più tradizionali - esercizio fisico regolare e una dieta sana, spesso moderata nelle calorie. Paradossalmente, mentre la scienza cerca di riscrivere i meccanismi dell’invecchiamento, le basi della longevità restano ancorate allo stile di vita.

Il ringiovanimento cellulare potrebbe rappresentare una delle grandi svolte della medicina moderna. Ma oggi resta una promessa da verificare. Se manterrà anche solo parte delle sue potenzialità, non si limiterà ad allungare la vita: potrebbe cambiare il modo stesso in cui attraversiamo la vecchiaia.