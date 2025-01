La North Sea Route: la corsa dell’Artico tra Russia e Usa

Dietro le sortite del tycoon il futuro della NSR

Il rompighiaccio russo Chukotka - Foto Kremli.ru

Portare Putin al tavolo delle trattative per l’Ucraina non sarà, nonostante i proclami, operazione semplice neppure per Trump. La Russia è in vantaggio militare e cercherà di massimizzare le conquiste territoriali, prima che la sua situazione economica, in progressiva difficoltà, da incerta diventi insostenibile. Ucraina, Trump tenta la via diplomatica tra dubbi e incertezze Proprio gli scenari economici potrebbero rivelarsi una delle carte più favorevoli in mano ai pianificatori di un Occidente