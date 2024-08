La Lega, Salvini e il banco di prova delle regionali

Il Carroccio deve cercare di recuperare il più possibile in fretta. C’è una tendenza negativa che, se proseguisse, potrebbe diventare motivo di preoccupazione per i vertici del partito

Le prossime elezioni regionali saranno un banco di prova per la Lega e Matteo Salvini - Foto Ansa/Pasquale Bove © www.giornaledibrescia.it

Le prossime elezioni regionali in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria saranno un ulteriore test per verificare lo stato di salute della Lega. Se sul totale dei voti scrutinati per le europee il partito di Salvini ha ottenuto l’8,97% (+0,18% rispetto alle politiche) è però vero che nella culla del partito – il Nord – la percentuale leghista si è ridotta dall’11,6% delle politiche 2022 all’11,2% delle europee (con 300mila voti in meno, peraltro); un dato molto lontano dal 25,6% che bastò, nel 2018, p