La forza di Meloni per unire una maggioranza sotto pressione

Tra tensioni interne e vincoli economici, il governo si prepara al voto di fiducia

3 ' di lettura

Giorgia Meloni sul palco di Atreju - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La dimostrazione di forza che FdI e Meloni hanno offerto alla platea del Circo Massimo durante la festa di Atreju è arrivata a saldare una situazione politica di maggioranza che ha rischiato in più occasioni di uscire dai binari. Non che la presidente del Consiglio abbia mancato di recente di usare il peso della sua leadership per riportare gli alleati a un rapporto meno conflittuale. Ma certo le tensioni si sono sentite, e si sono anche scaricate sul percorso non semplice della manovra di bilan