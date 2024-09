La diga della discordia tra Etiopia, Sudan ed Egitto

Risiko energetico ad alta tensione tra Addis Abeba, Il Cairo e Khartoum

3 ' di lettura

La «Grande Diga del Rinascimento Etiope» - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Energia elettrica per l’Etiopia, meno disponibilità d’acqua per l’Egitto e per il Sudan. È ciò che temono i due Paesi a valle del Nilo, già minacciati dalla crisi climatica, e la cui economia si basa molto sull’agricoltura. L’oggetto del contendere è il funzionamento della «Grande Diga del Rinascimento Etiope» (Gerd). Costruita lungo il Nilo Azzurro, sul confine tra Etiopia e Sudan, misura circa due chilometri ed è alta oltre 150 metri. Per Addis Abeba è fondamentale per lo sviluppo del tessuto