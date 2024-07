La destra francese penalizza Meloni

Luca Tentoni

Se Rassemblement national (Rn) ottenesse la maggioranza assoluta dei seggi, la premier non potrebbe più vantare di essere alla guida dell’Esecutivo più forte d’Europa

Giorgia Meloni e Marine Le Pen - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Non è detto che la situazione che si va creando in Francia sia il miglior viatico per il governo Meloni e, in particolare, per la premier. In primo luogo, se il partito di estrema destra francese Rassemblement national (Rn) ottenesse la maggioranza assoluta dei seggi e potesse governare (sia pure in «coabitazione» con un Emmanuel Macron indebolito nei poteri e sul piano politico) Meloni non potrebbe più vantare di essere alla guida dell’Esecutivo più forte, plebiscitato e stabile d’Europa. Il cr