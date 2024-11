La Corte penale internazionale e l’arresto di Netanyahu

Un’analisi sulle implicazioni, i motivi e le possibili conseguenze del mandato d’arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e Mohammed Deif

4 ' di lettura

L'annuncio del mandato d'arresto per Netanyahu, Gallant e Deif - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La lista dei nomi per i quali la Corte penale internazionale, pur nella sua breve vita, dal 2002 in poi, ha spiccato mandati di arresto, ci fa ripercorrere le pagine più buie della nostra storia recente, il cui lessico annovera ancora azioni e quindi reati come quelli contro l’umanità perpetrati durante i conflitti, guerre di aggressione e di pulizia etnica. Crimini che sembravano relegati al XX secolo, il «Secolo breve» di Hobsbawm, ma anche il «secolo dei genocidi», come lo ebbe a definire Ber