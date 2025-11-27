Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

La Cop30 di Belèm in difesa in un mondo con altre priorità congiunturali

Sergio Vergalli
Si è chiusa la Conferenza delle parti in Brasile, costruita sul concetto di mutirão che significa «lavoro collettivo», in un momento storico complicato
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
  • Immagini dalla Cop30 in Brasile
    Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

12 giugno 1992, Rio de Janeiro. In una sala gremita, un uomo con un impeccabile completo scuro e una cravatta a righe diagonali rosse e blu scuro si accinge a salire sul palco. Con la mano sinistra si sistema gli spessi occhiali e regola il microfono. Sulla parete alle sue spalle, risalta un grande emblema: un globo terrestre stilizzato avvolto e protetto da due rami di ulivo incrociati, il simbolo delle Nazioni Unite. Il silenzio sembra riempire i respiri. Gli astanti osservano attenti ed atten

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario