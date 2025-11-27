La Cop30 di Belèm in difesa in un mondo con altre priorità congiunturali

Si è chiusa la Conferenza delle parti in Brasile, costruita sul concetto di mutirão che significa «lavoro collettivo», in un momento storico complicato

6 ' di lettura

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Immagini dalla Cop30 in Brasile - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

12 giugno 1992, Rio de Janeiro. In una sala gremita, un uomo con un impeccabile completo scuro e una cravatta a righe diagonali rosse e blu scuro si accinge a salire sul palco. Con la mano sinistra si sistema gli spessi occhiali e regola il microfono. Sulla parete alle sue spalle, risalta un grande emblema: un globo terrestre stilizzato avvolto e protetto da due rami di ulivo incrociati, il simbolo delle Nazioni Unite. Il silenzio sembra riempire i respiri. Gli astanti osservano attenti ed atten