Italia divisa sul voto a von der Leyen

Marco Frittella

Gli italiani purtroppo rischiano di costituire un caso di studio tanto è vasta l’articolazione delle posizioni. Questo non aiuta il Paese, alle prese con dossier in cui ha bisogno di presentarsi il più possibile coeso di fronte ai partner e alla nuova Commissione

Ursula von der Leyen affronterà l’aula del Parlamento europeo cercando di proporre un programma accettabile per la vasta maggioranza che le ha già assicurato l’appoggio per restare al vertice della Commissione. Oggi è il giorno del voto per Ursula von der Leyen Dovrà, da una parte, non scontentare l’ala destra dei popolari (soprattutto tedeschi) che chiede un deciso ripensamento della politica di transizione energetica, ma potrà deludere i Verdi che, in cambio del loro sostegno, chiedono anzi di