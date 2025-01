IPhone, il morso fatale alla «mela digitale»

Lo strumento che ha cambiato la nostra vita compie diciotto anni

Alcuni iPhone - © www.giornaledibrescia.it

Sta per festeggiare la maggiore età e noi suoi fedeli seguaci innalzeremo i calici, nella certezza che altri spareranno bordate a salve. Stiamo parlando dell’iPhone, l’aggeggio che ci ha cambiato la vita, e che venne presentato per la prima volta il 9 gennaio 2007 da Steve Jobs, al tempo amministratore delegato di Apple. La data segna l’approdo di una rivoluzione tecnologica e l’inizio di un’evoluzione antropologica. L’iPhone, come prototipo dello smartphone, non era una novità assoluta, da alme