Investimenti stranieri sui nostri data center

I grandi player finanziari in Italia, ma il beneficio è di breve periodo

Grandi manovre attorno ai giacimenti dell’intelligenza artificiale. Ognuno degli attori si muove con il proprio stile. C’è chi lo fa con posture spettacolari, come Elon Musk che abbraccia i presidenti sui palchi di mezzo mondo, chi in modo assai formale, come Brad Smith di Microsoft che chiede udienza a Palazzo Chigi, e chi si muove nei luoghi propri della grande finanza, come Sam Altman di Open Ai e Larry Fink di BlackRock. Tutti in azione, dall’inizio di ottobre, in Italia. Ed è un bel segnale