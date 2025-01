Infrastrutture e geopolitica: l’Italia e l’Europa sono in ritardo

L’Ue in questi anni si è molto occupata di regole e diritti, intanto altri hanno conquistato spazi e spazio. Serve una visione politica di lungo periodo

4 ' di lettura

Il miliardario Elon Musk - Foto Epa/Allison Robbert © www.giornaledibrescia.it

Il pantografo d’un convoglio dell’alta velocità s’impiglia nei cavi elettrici della stazione centrale di Milano e si fermano i treni di mezza Italia. Uno scavatore trancia un cavo della fibra ottica in Svizzera e per due giorni l’Italia resta senza bancomat e pagamenti digitali. Gli Stati devono trovare un sistema di comunicazione satellitare veloce e sicuro e non sanno chi scegliere fra due potenzialmente inaffidabili, Elon Musk, l’uomo nero di Trump, o Jeff Bezos, l’imperatore di Amazon. O ci