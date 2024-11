In Umbria la vera incognita è il Movimento 5 stelle

Il centrodestra ha vinto tutte le ultime tornate elettorali

3 ' di lettura

Giuseppe Conte - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Le elezioni regionali in Umbria si svolgono contemporaneamente a quelle in Emilia-Romagna ma le due regioni, una volta entrambe «rosse», sono oggi molto diverse fra loro. L’Umbria, conquistata ormai da tempo dalla destra, ha nella sfidante Stefania Proietti (sindaco di Assisi dal 2016, dopo un ventennio di amministrazioni di colore opposto) una brillante risorsa per il centrosinistra «largo». Dall’altra parte c’è Donatella Tesei, presidentessa uscente, eletta nel 2019 col 57,55% dei voti (58,84%