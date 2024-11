Il voto di fiducia a von der Leyen è specchio di un’Europa divisa

I nuovi equilibri politici di potenza stanno cambiando l’Europa: le destre sono in fase espansiva

Dopo settimane di tensioni, la nuova Commissione europea ha ricevuto il via libera dal Parlamento di Strasburgo e sarà operativa dal primo dicembre. Il primo dato è indubbiamente quello numerico: il voto di fiducia al futuro esecutivo europeo, il von der Leyen 2, ha ottenuto il consenso più basso dal 1995: 370 voti favorevoli che corrisponde ad uno striminzito 54%. La presidente von der Leyen sarà per questo più debole? No, perché in fase di definizione dei nuovi componenti del collegio, ne avev