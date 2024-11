Il voto americano e le opportunità per l’Italia

Meloni nei rapporti con l’imprevedibile alleato può giocare una partita con smalto

Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Previsioni fortemente sbagliate. Negli Usa non è stata una corsa sul filo di lana, con contestazione dei risultati, incertezze sull’esito reale, giorni di dispute con avvocati schierati e piazze in fermento. Elezioni Usa, tutti gli errori dei democratici americani Trump ha vinto a valanga su tutti i fronti: stati dati ad urne aperte in bilico, composizione favorevole di senato e camera, sfondamento pure nel voto popolare. I democratici sono stati pesantemente sconfitti dagli elettori, nonostante