Il terrorismo e le fragilità della democrazia Usa

Il 2025, con la strage a New Orleans, si apre con il ritorno della paura interna negli Stati Uniti

3 ' di lettura

Dopo la strage a New Orleans - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il 2025 si apre con il ritorno dell’incubo del terrorismo interno negli Usa. E non del terrorismo e della violenza politica con i quali si erano dovuti fare i conti negli ultimi anni: quello mirante a colpire simboli dei governi federali e statali o leader politici, come Donald Trump o l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi; e quello di matrice suprematista bianca, che ha ispirato una maggioranza degli attentati dell’ultimo decennio. A New Orleans abbiamo un’azione compiuta in nome e per conto d