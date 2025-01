Il Governo Meloni ha chiesto la fiducia 74 volte: un record

Il ricorso alla fiducia dovrebbe essere uno strumento raro, da usare in momenti difficili, mentre l’attuale maggioranza ha numeri solidi e una stabilità fuori discussione: perché lo fa?

«A Palazzo Madama faccio il pianista»: con questa motivazione un noto senatore bresciano della Prima Repubblica spiegava la sua adesione al Referendum Segni, quello che avrebbe dovuto segnare il passaggio al sistema maggioritario. Il senatore si lamentava del fatto che il suo ruolo fosse ridotto a schiacciare i pulsanti per approvare leggi calate dall’alto. Pro o contro, votava per se stesso e spesso anche per i suoi vicini, quando erano assenti: faceva il pianista, appunto, pratica vietata dai