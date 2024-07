I trent’anni di una rivoluzione

Il 5 luglio 1994 Jeff Bezos fondò a Seattle Cadabra.com che diventò poi Amazon. Oggi fattura 575 miliardi di dollari, ha un utile netto di 30,4 miliardi e ogni giorno consegna oltre 7 miliardi di pacchi.

Amazon ha spento trenta candeline il 5 luglio - Foto Ansa/Epa/Jakub Kaczmarczyk © www.giornaledibrescia.it

Scagli la prima pietra chi non ha mai fatto almeno un acquisto. O chi non ne sia stato tentato consultando il sito o l’app. Amazon è diventata talmente pervasiva da essere per molti una piattaforma d’uso quotidiano. Viene dunque naturale avvicinarsi alla torta con le trenta candeline del suo compleanno sentendosi quasi di famiglia. Era il 5 luglio 1994 quando Jeff Bezos si trasferì a Seattle per fondare una nuova società dedicata alla vendita online di libri. Per la verità, quei giorni di trent'