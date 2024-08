I talebani vogliono spersonalizzare le donne

Una nuova assurda direttiva vieta loro di truccarsi, cantare e leggere in pubblico

4 ' di lettura

Donne afghane avvolte dal burqa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Ministero afghano per la «diffusione della virtù e la prevenzione del vizio» ha qualcosa di orwelliano, sia - oltre al suo stesso nome - nel modo utopistico di concepire una realtà pura, ideale, che riflette l’attuazione in terra di insegnamenti religiosi immutabili concepiti oltre quindici secoli fa e pertanto anacronistici, sia nel modo distopico di realizzarla, a scapito di una violazione continua e sempre più pervasiva dei diritti umani, fondamentali e inalienabili. In Afghanistan legge '