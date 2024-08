I colossi tecnologici penalizzano le borse

Le «sette sorelle» high tech, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet e Tesla, hanno una capitalizzazione di mercato di 13mila miliardi di dollari

Alphabet (Google) è stata sanziona dall'Antitrust statunitense - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Alphabet di Google come porta monopolista su Internet, viene per questo sanzionata con una sentenza storica negli Usa dall’antitrust per violazione della concorrenza tra i motori di ricerca on-line. Primo caso di una sentenza che contrappone il Governo degli Stati Uniti ad una società tecnologica negli ultimi 20 anni e con un forte «effetto annuncio» sulle altre sorelle high tech connesse (la sentenza potrebbe avere un effetto a catena su altre grandi aziende tecnologiche, spingendole a rivedere