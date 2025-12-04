La grazia di un amore che non chiede niente all’altra persona
«Volo ut sis». Voglio che tu sia quello che sei. Trovo, da sempre, questa frase attribuita a S. Agostino, di una potenza disarmante, forse per la sua difficilissima praticabilità
Una coppia
«Volo ut sis». Voglio che tu sia quello che sei. Trovo, da sempre, questa frase attribuita a S. Agostino, di una potenza disarmante, forse per la sua difficilissima praticabilità. Una sorta di autorizzazione radicale all’altro a manifestarsi nella sua autenticità, qualunque essa sia. Applicarla convintamente lascerebbe fuori dalla porta i peggiori nemici della coppia: le aspettative, il controllo, la svalutazione, la co-dipendenza, i pregiudizi, il conformismo e soprattutto l’egoismo. Tutti elem
