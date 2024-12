Gli scacchi bresciani tornano a brillare

Covid, Capitale della Cultura e Netflix: così è tornato in auge il movimento nella nostra provincia, che ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti

C’è il forte rischio che il mondo degli scacchi bresciano tra qualche anno debba ringraziare il Covid, l’anno da Capitale della Cultura e pure una nota serie di Netflix. Sembra incredibile, ma è proprio così perché questi 3 fattori, uniti ai Campionati Italiani Assoluti disputati per la prima volta a Brescia, in modi diversi hanno riportato in auge una scacchiera assopita da oltre 20 anni. I numeri dei tesserati alla Federazione sono raddoppiati, i circoli sono tornati a fiorire e tanti giocator