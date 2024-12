Campionati italiani di scacchi, bronzo per Gabriele Lumachi e Gabriel Urbani

Si sono chiusi questo weekend i campionati italiani di scacchi e Brescia si conferma in grande crescita sul palcoscenico nazionale più importante con il podio conquistato sia nell’Assoluto che nell’Under 20.

Protagonista della finale di Torino Gabriele Lumachi che, dopo aver vinto il titolo italiano under 20 nel 2022 ed essere diventato nel frattempo il secondo Gran Maestro della storia bresciana (il primo fu Roberto Messa) si è presentato per la seconda volta tra i grandi e ha chiuso al terzo posto.

Un ottimo risultato, soprattutto considerando la crescita costante del 21enne di Bovezzo che è riuscito a tenere la testa della classifica per quasi tutta la settimana, togliendosi anche lo sfizio di superare in uno dei primi incontri il campione in carica Luca Moroni.

Giovane talento

Ottimo anche il percorso del giovane talento Gabriel Urbani, anche lui per quasi tutta la settimana in vetta al Torneo Under 20 prima di chiudere al terzo posto.

Il 17enne bresciano, tra l’altro, dopo esser stato campione italiano under 14 e under 16, è stato anche il miglior under 18 della finale. Due risultati che certificano l’ottimo lavoro svolto in questi anni dagli scacchi bresciani che sembrano avere un futuro luminoso nel firmamento italiano e non solo.