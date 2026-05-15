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Giro d’Italia, Pellizzari può riflettere su due o tre errori della Red Bull

La settima tappa vinta da Vingegaard ha visto l’italiano un po’ in difficoltà: il commento
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

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Vingegaard attacca sul Blockhaus e vince la settima tappa - foto Ansa
Vingegaard attacca sul Blockhaus e vince la settima tappa - foto Ansa

Ho ravvisato due o tre grossolani errori di gestione da parte dell’ammiraglia Red Bull, la squadra di Pellizzari, durante questa tappa del Giro d'Italia.

Quando è scattato Vingegaard e Giulio l’ha seguito cercando di tenere il passo del danese ha fatto un clamoroso fuorigiri che rischiava di costrargli caro e potrebbe anche pagarlo dal punto di vista psicologico. Attorno a Pellizzari c’è da parte di noi tutti italiani e da parte del suo staff una grande aspettativa e pressione, ma dobbiamo renderci conto che attualmente l’italiano non è ancora a livello del danese e non deve dimostrare niente, solo crescere con calma, non lanciare il guanto di sfida ad uno dei pochi corridori al mondo che sa tener testa a Pogacar.

Giulio Pellizzari grande sconfitto della settima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giulio Pellizzari grande sconfitto della settima tappa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il secondo errore ai -8 dall’arrivo ha iniziato a tirare la Visma e l’ammiraglia Red Bull ha mandato avanti a fare il ritmo Aleotti bruciando le sue chance di poter restare in classifica e giocarsi quindi nei prossimi giorni una ulteriore carta per stanare la squadra della Visma.

Infine avete notato che quando è arrivato Pellizzari il suo compagno Hindley è andato a sprintare per gli abbuoni superando il suo «presunto» capitano anche nella generale? Ricordiamoci che l’australiano ha vinto un Giro e forse a fare il gregario ad un ragazzino non ha proprio questa grande voglia. Gatta da pelare in ammiraglia.

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