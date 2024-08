Evasione, elusione e i paradisi fiscali

Anche se l’evasione in Italia si è ridotta, il Paese rimane tra quelli con il tax gap più alto. Ma una soluzione ci sarebbe

Servirebbe una stretta all'evasione fiscale - Foto/Unsplash

Ieri molti italiani hanno ripreso l’attività lavorativa. Le preoccupazioni delle famiglie, per l’autunno, riguardano la riapertura delle scuole (e relativi oneri), il carrello della spesa (ancora salato nonostante la discesa dell’inflazione), le bollette ed i mutui da pagare, il lavoro precario, e così via. Dal canto suo, il governo deve pensare a come far quadrare il prossimo bilancio; la prima scadenza sarà il 20 settembre, con l’invio alla Commissione europea del nuovo documento: il «Piano st