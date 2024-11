Elezioni: quando si vince o si perde sul filo di lana

Adalberto Migliorati

Il voto conta là dove viene espresso poi viene gestito da chi ha la meglio

3 ' di lettura

Schede elettorali - © www.giornaledibrescia.it

Sul filo di lana, ma chi vince governa il futuro. Accade in Liguria per la regione, succederà ora negli Stati Uniti per il presidente. E lo decide meno della metà degli aventi diritto al voto, quella che si reca alle urne. In buona parte fedele ad un’appartenenza, che sfugge al merito specifico di campagne elettorali tese a delegittimare il concorrente. Gli scandali non scalfiscono la premier In Liguria si andava ad un voto anticipato, innescato dalle dimissioni del presidente Giovanni Toti, esp