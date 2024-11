Due voli a settimana

Annalisa Strada

Daria, di Napoli, ogni lunedì prende un aereo con il figlio più piccolo e la suocera e atterra a Orio al Serio: è il suo anno di prova per diventare docente di sostegno

Daria ha qualcosa in più di trent’anni e tre bambini. L’ultimo è nato ad agosto. Daria è di Napoli e ogni lunedì mattina, all’alba, esce da casa con il figlio di pochi mesi e la suocera. Prende un aereo e atterra a Orio al Serio. Lascia la suocera con il bambino e per l’inizio della terza ora è in aula. A casa restano il marito che, per gestire gli altri due bambini che ancora non vanno a scuola, conta sull’aiuto di due babysitter. Daria riprende un volo nel primo pomeriggio del giovedì e rientr