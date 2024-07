Doppio turno, chi vuole cambiare le regole?

Luca Tentoni

Il sistema elettorale francese alla ribalta, ma in Italia non tutti lo apprezzano

3 ' di lettura

Jordan Bardella del Rassemblement National - Foto Ansa/Epa/Christophe Petit Tesson © www.giornaledibrescia.it

Il doppio turno è diventato oggetto di dibattito, in Francia come in Italia. Però molti dimenticano come nacque: in Francia, il presidente della Repubblica De Gaulle (già capo del Comitato di Liberazione nazionale) introdusse il ballottaggio (cioè la corsa a due, chiusa) per l’elezione diretta del Capo dello Stato e il doppio turno eventuale (uninominale) alle elezioni parlamentari (in base al quale, se nessuno ha il 50% dei voti più uno al primo turno, passano al secondo i più votati purché abb