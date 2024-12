Democrazie stanche ma insostituibili

Sono piene di difetti ma permettono di cambiare i governanti senza dover scatenare una guerra civile. Non è poco

3 ' di lettura

Un'urna elettorale - © www.giornaledibrescia.it

Mala tempora currunt, corrono brutti tempi per la democrazia. Non gode di buona salute e nemmeno di buona fama. Non solo è in grande affanno, ma è pure scaduta nella considerazione dei cittadini che pur ne godono i benefici. Non parliamo poi dei suoi detrattori che spopolano fuori Europa, e non solo fuori: su tutti, Putin e Xi Jinping. Per costoro la democrazia liberale è più che malata. È agonizzante. Agonizzante si spera di no, ma malata, e non di un virus stagionale, certo lo è. Un dato eloqu