Dall’Ucraina ai microchip: sale la tensione tra Cina e Nato

Antonio Fiori

Per l’Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, Xi Jinping ha assunto un ruolo fondamentale nel sostenere lo sforzo bellico di Mosca ai danni del Paese di Zelensky

5 ' di lettura

Il presidente ucraino Zelensky con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg - Foto Ansa/Epa/Jim Lo Scalzo © www.giornaledibrescia.it

All’apertura del summit celebrativo del 75° anniversario della Nato, tre sembravano essere i temi chiave: il primo aveva a che fare con le condizioni di salute del presidente americano Biden - il quale non si è risparmiato qualche imbarazzante lapsus - mentre gli altri due erano relativi alla guerra in Ucraina e alla polveriera mediorientale. Molto dell’interesse dei 32 membri ha però finito per focalizzarsi sulla Cina, che, nel comunicato finale, in modo inedito, è stata descritta come colei ch