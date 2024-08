Cristiani nel mirino, ma per ragioni criminali

Una situazione sempre più diffusa, ma da valutare in modo nuovo. In Africa prima i profitti, poi il clan e dopo la religione

5 ' di lettura

Attacco alla chiesa di Chipene - © www.giornaledibrescia.it

«Perché hanno ucciso Maria? Perché non si sono limitati a depredare? Sono rimasta in ascolto al telefono per un’ora e dieci mentre gli assalitori devastavano la nostra casa. Hanno fracassato tutto. Cercavo di sentire se le nostre consorelle erano vive, speravo nella loro voce, io non potevo parlare, non sapendo qual era la situazione. Penso che uno degli assalitori si sia appropriato del telefono di Maria e se lo sia messo in tasca, senza aver fatto caso che era acceso. Lo sentivo perfino respir