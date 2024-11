I conti economici del calcio sono in fuorigioco

Daniele Molgora

Doping amministrativo e debiti ristrutturati: il mondo del calcio è colmo di contraddizioni, storture e ingiustizie

3 ' di lettura

Nel mondo del calcio non c'è trasparenza

L’amore per il calcio è smisurato, ma sovente tanto amore impedisce di vedere palesi contraddizioni, storture e ingiustizie che vengono consumate all’interno di quel mondo. Vorrei spiegarmi con un caso a mio avviso eclatante: scorrendo le classifiche dei primi quattro campionati nazionali balza all’occhio la penalizzazione di 4 punti del Cosenza in serie B, e ancora di 4 punti del Taranto, di 3 punti della Spal, di 1 punto di Triestina, Catania e Turris in serie C, fino ad arrivare addirittura a